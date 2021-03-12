Жительница Талицы отсудила у больницы более 170 тыс. рублей за неправильный диагноз

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение о выплате пациентке Талицкой центральной районной больницей более 170 тыс. руб. за неверно поставленный диагноз.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в январе 2019 года жительница Талицы упала и повредила себе левую руку. Она обратилась в ГАУЗ СО «Талицкая центральная районная больница», где ей диагностировали ушиб и растяжение связок. Затем врач-хирург этой больницы подтвердил диагноз, назначил лечение и выдал лист временной нетрудоспособности. Женщина лечилась около месяца, но боли так и не прошли. Несмотря на жалобы, она была выписана и должна была вернуться на работу.
После этого женщина обследовалась в другой больнице из-за непрекращающейся боли в руке. Оказалось, что у нее есть признаки перелома. Лечение, назначаемое талицкими врачами, не помогало, и женщина обратилась в ГБУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина». В результате у нее был выявлен перелом, а также отмечен «свободно лежащий костный фрагмент в области шиловидного отростка, вероятнее посттравматического характера». Врачи центра им. В. Д. Чаклина назначили женщине операцию для фиксации сломанного сустава спицами и восстановления связок кистевого сустава. Операция прошла в ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
В итоге все медицинские расходы женщины составили 148 тыс. 797 руб. Она подала иск к ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» в Талицкий районный суд. Истец просила взыскать убытки в сумме 148 тыс. 797 руб., компенсацию морального вреда и возмещение расходов на представителя.
Исковые требования женщины были удовлетворены частично. Суд взыскал с ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» в пользу истца запрашиваемую ею сумму в счет возмещения убытков, компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. руб. и возмещение расходов на представителя.
Однако ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском областном суде.
Свердловский областной суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции было законным и обоснованным, и оставил его без изменений. Оно вступило в законную силу.
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