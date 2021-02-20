Средняя стоимость дачи в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.03.2021. Средняя стоимость дач в Челябинской области с марта 2020 года выросла на 16,7% и достигла 1 млн 480 тыс. 232 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
В среднем по стране дачи за год подорожали на 11,5%, до 1 млн 894 тыс. 348 руб. за объект.
Самую сильную динамику показали Вологодская (плюс 27,8%), Липецкая (плюс 25,7%) и Рязанская области (плюс 23,9%). Наиболее слабую — Чувашия (минус 13,1%), Забайкальский край (минус 11,6%) и Курганская область (минус 5,3%).
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