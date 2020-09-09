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Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области 2020 году сократился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в 2020 году составил 381 млрд 127 млн руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 9,9%.

Отметим, что в целом по стране объем инвестиций в прошлом году сократился на 1,4%, в Уральском федеральном округе показатель вырос на 3,3%.

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