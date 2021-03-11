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Россияне в марте купили туры с кешбэком на общую сумму более 1 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.03.2021. Россияне в рамках третьего этапа программы «Туристический кешбэк» купили туры на общую сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания более чем на 1 млрд руб. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 млн руб. Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза», — заявила З. Догузова (цитата по ТАСС).

Напомним, что первые два этапа программы туристического кешбэка прошли с 21 по 28 августа и с 15 октября по 5 декабря 2020 года. За это время россияне купили туры на общую сумму 6,5 млрд руб. После этого им вернули около 1 млрд руб.

Третий этап намечен на март-апрель 2021 года. Туристический продукт можно будет запланировать до июня.

Отметим, что по итогам предыдущих двух этапов программы туроператоры не зафиксировали всплеска интереса туристов к Свердловской области.

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