Россияне в марте купили туры с кешбэком на общую сумму более 1 млрд рублей

Правительство РФ направит 2 млрд рублей на третий этап программы туристического кешбэка

За 2015 год россияне купили валюты в 2 раза меньше, чем в 2014 году

УрБК, Москва, 15.02.2016. Россияне в 2015 году купили валюты на 36,2 млрд долл. США в долларовом эквиваленте. Данный ...