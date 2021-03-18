Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области в феврале вырос на 17,4%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области в феврале 2021 вырос на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (206 тыс. 218 руб.) и составил 242 тыс. 065 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В первую пятерку по среднему размеру выданных в феврале этого года потребкредитов попали Москва (537,2 тыс. руб.), Московская область (416,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (367,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (335,2 тыс. руб.), а также в Ленинградская область (262,1 тыс. руб.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно в феврале 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос средний размер потребительского кредита в Московской (плюс 29,8%), Воронежской (плюс 22,8%) областях, Москве (плюс 20,3%), Самарской области (плюс 19,9%) и Республике Татарстан (плюс 19,9%).



В целом по стране в феврале текущего года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 264,8 тыс. руб., что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (199,5 тыс. руб.). В то же время по сравнению с январем средний чек потребкредита значительно увеличился — на 17,7% (в январе 2021 года — 225 тыс. руб.).