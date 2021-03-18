УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:40

Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области в феврале вырос на 17,4%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области в феврале 2021 вырос на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (206 тыс. 218 руб.) и составил 242 тыс. 065 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В первую пятерку по среднему размеру выданных в феврале этого года потребкредитов попали Москва (537,2 тыс. руб.), Московская область (416,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (367,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (335,2 тыс. руб.), а также в Ленинградская область (262,1 тыс. руб.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно в феврале 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос средний размер потребительского кредита в Московской (плюс 29,8%), Воронежской (плюс 22,8%) областях, Москве (плюс 20,3%), Самарской области (плюс 19,9%) и Республике Татарстан (плюс 19,9%).

В целом по стране в феврале текущего года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 264,8 тыс. руб., что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (199,5 тыс. руб.). В то же время по сравнению с январем средний чек потребкредита значительно увеличился — на 17,7% (в январе 2021 года — 225 тыс. руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 14:40 На Южном Урале средний размер выданных в феврале потребкредитов увеличился на 15%

УрБК, Челябинск, 22.03.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области в феврале 2021 вырос на 15,1% ...

18.03.2021 Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в феврале вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в феврале этого года ипотечных кредитов ...

02.03.2021 На Южном Урале средний размер выданных в январе потребкредитов вырос на 22,1%

УрБК, Челябинск, 02.03.2021. Средний размер выданных в январе 2021 года потребительских кредитов в Челябинской области ...

02.03.2021 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в январе потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Средний размер выданных в январе 2021 года потребительских кредитов в Свердловской ...

04.02.2021 Средний размер выданных в декабре 2020 года потребкредитов на Южном Урале вырос на 27,5%

УрБК, Челябинск, 04.02.2021. В Челябинской области средний размер выданных в декабре 2020 года потребительских кредитов ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды24.02.2021«Пирамида» эпохи высоких технологий24.02.2021Средний Урал накрыла волна рефинансирования ипотеки25.02.2021Тупиковая ветвь строительства
Архив новостей
Март 2021 (500)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18