В России к лету 2021 года вырастут цены на одежду, обувь и аксессуары

Торговые сети, работающие на территории Свердловской области, ежеквартально поднимают цены по отдельным позициям в ...

Торговые сети в Свердловской области ежеквартально поднимают цены на товары на 1-3%

Торговые сети в Свердловской области ежеквартально поднимают цены на товары на 1-3%

Жилье в Свердловской области в будущем году может подорожать на 2-3 тыс. рублей за кв. метр

Минстрой РФ спрогнозировал динамику среднерыночной цены квадратного метра жилья в 2021 году. Об этом пишут «Известия» ...