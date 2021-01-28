В России к лету 2021 года вырастут цены на одежду, обувь и аксессуары

УрБК, Москва, 22.03.2021. Торговые сети в России ожидают роста цен на одежду, обувь и аксессуары к лету 2021 года, пишет газета «Коммерсантъ».
В качестве причин подорожания ритейлеры назвали рост цен на хлопок (на 30-35%), на нефтепродукты (на 20%) и другие материалы. Вдобавок к этому на окончательную стоимость товаров влияет также ослабление рубля.
Как полагает руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн, только изделия из хлопка вследствие этих причин могут подорожать на 20-30%.
Участники рынка полагают, что в этой ситуации ритейлеры могут изменить ассортимент, увеличив долю дешевых и простых товаров.
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