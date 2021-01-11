Птицефабрику «Среднеуральскую» оштрафовали на 12 млн рублей за загрязнение земель сельхозназначения

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Суд в Верхней Пышме постановил взыскать с ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» более 11,8 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Факт длительного размещения птицефабрикой «Среднеуральская» отходов производства в виде сточных вод на землях сельскохозяйственного назначения установила Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.
В анализах проб почвы было зафиксировано многократное превышение загрязняющих веществ, характерных для деятельности птицефабрик.
«В почве были обнаружены опасные химические вещества: хлорид-ион (превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2,6 раза), сера (превышение ПДК в 1,4 раза), фосфор (превышение ПДК в 1,4 раза), натрий (превышение ПДК в 2,15 раза), калий (превышение ПДК в 1,35 раза), магний (превышение ПДК в 1,3 раза)», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Площадь загрязнения почвы составила более 8 тыс. кв. м. Ущерб, причиненный земельному участку, в стоимостном выражении был оценен на сумму свыше 11,8 млн руб.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в Верхнепышминский городской суд, в котором потребовала запретить незаконную деятельность птицефабрики «Среднеуральская» по сбросу (размещению) сточных вод, а также взыскать сумму ущерба окружающей среде в пользу муниципального образования «городской округ Среднеуральск».
Суд Верхней Пышмы удовлетворил исковые требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу, уточняют в ведомстве.
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