Птицефабрику «Среднеуральскую» оштрафовали на 12 млн рублей за загрязнение земель сельхозназначения

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Суд в Верхней Пышме постановил взыскать с ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» более 11,8 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Факт длительного размещения птицефабрикой «Среднеуральская» отходов производства в виде сточных вод на землях сельскохозяйственного назначения установила Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.



В анализах проб почвы было зафиксировано многократное превышение загрязняющих веществ, характерных для деятельности птицефабрик.



«В почве были обнаружены опасные химические вещества: хлорид-ион (превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2,6 раза), сера (превышение ПДК в 1,4 раза), фосфор (превышение ПДК в 1,4 раза), натрий (превышение ПДК в 2,15 раза), калий (превышение ПДК в 1,35 раза), магний (превышение ПДК в 1,3 раза)», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Площадь загрязнения почвы составила более 8 тыс. кв. м. Ущерб, причиненный земельному участку, в стоимостном выражении был оценен на сумму свыше 11,8 млн руб.



Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в Верхнепышминский городской суд, в котором потребовала запретить незаконную деятельность птицефабрики «Среднеуральская» по сбросу (размещению) сточных вод, а также взыскать сумму ущерба окружающей среде в пользу муниципального образования «городской округ Среднеуральск».



Суд Верхней Пышмы удовлетворил исковые требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу, уточняют в ведомстве.