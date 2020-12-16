Свердловская область заняла третье место в УрФО по качеству туристической инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Свердловская область по итогам 2020 года заняла третье место среди регионов Уральского федерального округа по качеству туристической инфраструктуры. Об этом говорится в исследовании КБ «Стрелка», которое было собрано на основании отзывов в социальных медиа.



Первое место в УрФО занял Ямало-Ненецкий автономный округ (19-е место в общефедеральном списке), на втором — Челябинская область (36-е место в общефедеральном списке). Свердловская область в общероссийском рейтинге заняла 36-е место. В самом перечне отсутствует только Ханты-Мансийский автономный округ.



Доля нейтральных текстов о качестве туристической инфраструктуры на Среднем Урале составила 76%, негативных — 24%.



По привлекательности материального наследия Свердловская область заняла в общефедеральном рейтинге 60-е место среди всех субъектов, по привлекательности нематериального наследия — 36-е место, по привлекательности природных достопримечательностей — 40-е место, по привлекательности событийных программ — 33-е место, по привлекательности технологий и производства — 30-е место.