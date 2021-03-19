Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 22 коп.

УрБК, Москва, 22.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 47 коп., до 74,61 руб., курс евро — на 22 коп., до 88,66 руб.