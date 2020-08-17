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Самой высокооплачиваемой отраслью в Свердловской области по итогам 2020 года стали финансовые услуги

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Свердловская область заняла 30-е место из 85 в рейтинге российских регионов по величине отраслевых зарплат в 2020 году. Самой высокооплачиваемой отраслью на Среднем Урале стали финансовые услуги (68 тыс. руб.). Об этом говорится в рейтинге, составленном РИА «Новости».

На первых пяти строчках рейтинга расположились Сахалинская область (добыча нефти и газа — 384 тыс. руб.), Москва (финансовые услуги — 187 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа — 174 тыс. руб.), Санкт-Петербург (IT — 171 тыс. руб.), а также Чукотский автономный округ (добыча металлических руд — 145 тыс. руб.).

Внизу списка по величине отраслевых зарплат находятся Карачаево-Черкесская Республика (госслужба — 41 тыс. руб.) и Кировская область (транспортное и военное машиностроение — 41 тыс. руб.). Замыкают рейтинг с показателем 38 тыс. руб. Псковская область (госслужба), а также республики Калмыкия (госслужба) и Мордовия (транспортное и военное машиностроение).

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