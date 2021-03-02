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На Южном Урале средний размер выданных в феврале потребкредитов увеличился на 15%

УрБК, Челябинск, 22.03.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Челябинской области в феврале 2021 вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (172 тыс. 532 руб.) и составил 198 тыс. 575 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первой строчке по среднему размеру выданных в феврале этого года потребкредитов оказалась Москва (537,2 тыс. руб.), на второй — Московская область (416,2 тыс. руб.), на третьей — Санкт-Петербург (367,4 тыс. руб.), на четвертой — Ханты-Мансийский АО (335,2 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ленинградская область (262,1 тыс. руб.).

В целом по стране в феврале текущего года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 264,8 тыс. руб., что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (199,5 тыс. руб.).

Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, после нескольких месяцев относительной стабильности в феврале этого года средний чек потребкредита существенно вырос, обновив рекордные уровни. По его словам, увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения в последнее время выдачи потребкредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию.

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