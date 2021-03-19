37% опрошенных на Урале предприятий отмечают рост финансовых издержек

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов прокомментировал решение совета директоров ЦБ по ключевой ставке.



Напомним, что на заседании 19 марта регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 4,50% годовых.



«Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — говорилось в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.



Рустэм Марданов рассказал, что ситуация с инфляцией на Урале близка к среднероссийской — последние три месяца она повышается теми же темпами, что и в России.



«На ускорение инфляции повлияло более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики. Это позволяет производителям снижать давление со стороны издержек за счет повышения цен. На рост издержек в феврале указали 37% опрошенных на Урале предприятий — это максимум за последние три года. Причины роста издержек связаны как с повышением стоимости сырья, так и с сохраняющимися затруднениями в транспортировке комплектующих и конечных товаров. Восстановление производственного сектора Урала, который сильно ориентирован на экспорт, по-прежнему неустойчиво. Россия ограничена сделкой ОПЕК+, принятые обязательства определяют пониженные показатели добычи нефти, наиболее сильно — в Югре и в Башкортостане», — заявил Р. Марданов.



По его словам, объемы расходов в потребительском секторе еще не полностью восстановились. При этом растет потребность в новых работниках, безработица снижается. Не израсходованные на внешний туризм средства уральцев частично перераспределяются на потребление товаров и услуг в регионах проживания.