На Среднем Урале отклонили 11,3 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. На 11 марта жители Свердловской области подали 44 тыс. 494 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 30 тыс. 221 уже одобрена, по 11 тыс. 283 получены отказы.



Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.