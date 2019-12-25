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Сегодня, 12:06

Росфинмониторинг сообщил о новой теневой схеме обналичивания денег

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. В России выявили новую теневую схему обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информационный бюллетень Росфинмониторинга.

По данным ведомства, новая схема направлена на уход от процедур контроля банков. Чаще всего в ней замешаны реально действующие предприятия с большим оборотом «живых» денег: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.

В Банке России рассказали, что регулятору известно о новой схеме обналичивания денег. По данным ЦБ, объемы незаконного обналичивания в РФ в последние годы непрерывно снижаются. Если в 2019 году они составляли 110 млрд руб., то в 2020 году — уже 78 млрд руб.

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