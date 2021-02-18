Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале вырос в 1,8 раза

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В январе 2021 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 169,9 тыс. кв. м. жилья, что ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В январе-сентябре 2019 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1 млн 190,1 ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре вырос на 6,4%

Ввод в действие жилых домов на Среднем Урале в январе-феврале 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале сократился почти на 32%

В январе-феврале 2014 года в Свердловской области ввод в эксплуатацию жилья составил 157,5 тыс. кв. м., что в 2,4 раза ...

В январе-феврале 2014 года в Свердловской области ввод в эксплуатацию жилья увеличился в 2,4 раза

В январе-феврале 2014 года в Свердловской области ввод в эксплуатацию жилья увеличился более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2014. В январе-феврале 2014 года в Свердловской области ввод в эксплуатацию жилья составил ...