Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале вырос в 1,8 раза

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. В январе-феврале 2021 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 381,7 тыс. кв. м. жилья, что в 1,8 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года (209,1 тыс. кв. м.), следует из данных Свердловскстата.
На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства (без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) в январе-феврале 2021 года пришлось 53,21% (в январе-феврале 2020 года — 75,99%).
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