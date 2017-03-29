В магазине Exclusive в Екатеринбурге выявили нелегальную продукцию брендов Lacoste и Calvin Klein

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Специалисты Южного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили в магазине Exclusive (ИП Воюш, Екатеринбург, ул. Шварца, 17) нелегальную продукцию торговых марок Lacoste и Calvin Klein, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе расследования специалисты надзорного органа выявили реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака (Lacoste, Calvin Klein). Поскольку индивидуальный предприниматель не смог представить документы, по которым владелец товарного знака разрешал реализовывать продукцию данного наименования, был составлен протокол ареста товаров», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Свердловской области принял решение о конфискации этой продукции, а также наложил на ИП Воюш Е. Е. административный штраф в размере 50 тыс. руб. Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения, решение свердловского арбитража — без изменения.
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