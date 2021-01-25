Средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска за месяц снизилась на 5%

УрБК, Челябинск, 22.03.2021. Средняя стоимость новостроек в Челябинске в марте 2021 года составила 52,9 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН.



За последние четыре недели цены снизились на 5%. С марта 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Челябинске снизилась на 6%.



В среднем по стране (учитывались 16 крупнейших городов) стоимость квадратного метра жилья в новостройках в марте 2021 года составляет 92 тыс. руб., увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в исследовании аналитического центра ЦИАН.