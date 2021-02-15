Средний Урал не вошел в число регионов, привлекательных для внутреннего туризма

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Свердловская область не попала в число регионов, привлекательных для внутренних туристов. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования удовлетворенности российских туристов, составленные КБ «Стрелка».



«Индекс туристической привлекательности основан на впечатлениях россиян. С помощью искусственного интеллекта мы проанализировали более 6 миллионов текстов о посещении 82 регионов страны и проследили взаимосвязь между содержанием публикаций, объемом турпотока и качеством туристической инфраструктуры», — сообщают авторы исследования.



Для расчета Индекса исследователи КБ «Стрелка» проанализировали социальные сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов, после чего подсчитали количество пользовательских текстов, посвященных каждому из регионов России и связанных с туризмом. Среди них выявили позитивные и негативные комментарии. Для каждого региона был составлен индивидуальный портрет — в нем отражены сильные и слабые стороны регионального туристического продукта по мнению туристов.



Свердловская область оказалась в самой многочисленной категории регионов — «малозаметные». Это означает, что число текстов о Среднем Урале оказалось ниже среднего, и среди них преобладают отрицательные.



Авторам исследования удалось обнаружить около 20 000 текстов о туризме в Свердловской области. 30% из них были негативными и только 18% — позитивными.



Согласно «паспорту региона», составленному для Свердловской области по результатам исследования, на Среднем Урале наблюдается значительный перекос в сторону группы «Технологии и производств», практически все позитивные отзывы относятся к этой категории. Негативные отзывы туристов связаны с группами «Природа» и «Инфраструктура», которые вызывают максимум нареканий.



Среди объектов, которые являются «лицом» региона, авторы индекса выделили Свердловскую филармонию, Областной краеведческий музей, Нижнетагильский музей изобразительного искусства. Также у туристов, посетивших регион, остались воспоминания о пещерах Урала. Другие туристические достопримечательности, такие как музей военной техники УГМК или горнолыжные центры региона, своего отражения в массовых отзывах не нашли.