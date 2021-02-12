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«Атомстройкомплекс» завершает строительство детсадов в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Компания «Атомстройкомплекс» готовится к сдаче в эксплуатацию двух детских садов — в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга. Осенью дошкольные учреждения примут 550 воспитанников.

«Атомстройкомплекс» завершает строительство детсадов в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба застройщика, строительство ДОУ идет с опережением сроков; передача обоих детсадов заказчику — управлению капитального строительства Екатеринбурга — запланирована на лето.

«Компания «Атомстройкомплекс» к каждому подобному объекту подходит с особенной теплотой. Так, детский сад в районе Академический внешне напоминает средневековый замок — а значит, сам поход в садик для ребенка можно будет превратить в увлекательную игру. Другая красивая и современная новостройка для дошколят по счастливому совпадению возводится на улице Любви», — говорится в сообщении.

На данный момент на обоих объектах идет завершающая стадия: ведутся отделочные работы, в ближайшее время ожидается поставка мебели.

«Атомстройкомплекс» завершает строительство детсадов в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга

Отмечается, что детсады возводятся в рамках программы «Стимул», которая является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Новый стандарт застройки, который должен появиться в ближайшее время в рамках принятого недавно закона о комплексном развитии территорий (КРТ), позволит гарантировать покупателям жилья наличие всей необходимой социальной инфраструктуры в шаговой доступности.

Как отмечает генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель России, председатель комитета по строительству Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Валерий Ананьев, закон призван объединить разрозненные ранее процессы и скоординировать программы по строительству социальной и дорожной инфраструктуры с планами по строительству жилья. Согласно федеральному закону, реализация проектов КРТ будет возможна только при определении сроков строительства инфраструктуры.

«Атомстройкомплекс» завершает строительство детсадов в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга

«Нам предстоит отладить работу на пилотных проектах и поставить ее на поток, чтобы все участники — власть, застройщики, жители и собственники ресурсоснабжающих организаций — понимали свою роль и были замотивированы в содействии развитию города. Это общее дело, нужное каждому из нас. Если город развивается, то в нем интересно жить, работать, здесь развивается бизнес и, в конечном итоге, растет уровень жизни», — подчеркивает В. Ананьев.

Отметим, что, помимо этого, компания «Атомстройкомплекс» проектирует пятиэтажную школу в районе Академический. Учреждение рассчитано на 1,2 тыс. мест. Проект новой школы должен пройти экспертизу, после чего будет объявлен тендер на определение подрядчика для ее строительства. Она появится в 17 квартале района.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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