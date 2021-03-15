В Челябинской области одобрили 15,7 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 22.03.2021. На 11 марта жители Челябинской области подали 23 тыс. 597 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 15 тыс. 687 уже одобрены, по 6 тыс. 283 получены отказы.



Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.