В ЦБ рассказали, от чего будет зависеть траектория роста экономики РФ

УрБК, Москва, 19.03.2021. Банк России перечислил факторы, которые будут определять динамику экономического развития РФ в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.



«На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать темпы вакцинации в России и в мире, эффективность вакцин против новых штаммов вируса, характер восстановления частного спроса, а также траектория бюджетной консолидации», — отмечают аналитики ЦБ.



Кроме того, траектория экономического развития РФ во многом будет зависеть от ситуации в мировой экономике.



По данным регулятора, восстановление экономической активности в РФ происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Согласно данным мониторинга ЦБ, все большее количество предприятий сообщают о возвращении производства на уровни до начала пандемии.