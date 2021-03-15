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Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. По состоянию на 15 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 496 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последний месяц цены выросли на 0,9%, с начала года — на 3,1%.

«При этом за последнюю неделю средний ценник вырос на 0,2%, таким образом, фиксируем новый ценовой рекорд», — говорится в исследовании.

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