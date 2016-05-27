УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:38

В цеху «Серовского завода ферросплавов» произошел взрыв

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В одном из цехов АО «Серовский завод ферросплавов» (входит в АО «Челябинский электрометаллургический комбинат») утром 19 марта 2021 года произошел взрыв, пишет серовская газета «Глобус» со ссылкой на очевидцев.

Как следует из видеороликов, распространенных в соцсетях, после взрыва в цеху возникло возгоранием с сильным задымлением.

В пресс-службе АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», в свою очередь, информацию о взрыве опровергли. На предприятии утверждают, что в цеху произошел хлопок. После этого была приостановлена работа одной из печей до установления причин произошедшего.

В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений в цеху не зафиксировано.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.05.2016 На крупнейшем в России химзаводе произошел взрыв

В Тульской области в одном из цехов химического завода «Азот» произошел взрыв, сообщает ТАСС. «В одном из цехов ...

15.01.2015 На мясокомбинате в Новой Москве произошел взрыв

В одном из цехов мясокомбината «Снежана» в Новой Москве сегодня произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает ...

17.09.2013 В здании РКС в Москве произошел взрыв

На юго-востоке Москвы в здании одной из компаний «Российских космических систем» на ул.Авиамоторной произошел взрыв, ...

31.07.2013 ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» может приобрести ОАО «Серовский завод ферросплавов» в Свердловской области

УрБК, Челябинск, 31.07.2013. Совет директоров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (входит в ООО ...

03.08.2010 В Подмосковье на мебельной фабрике произошел взрыв

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах в понедельник, на мебельной фабрике в подмосковном ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды20.02.2021Медицина провалила цифровизацию20.02.2021«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга20.02.2021Владимир Зотов о текущей ситуации на валютном рынке
Архив новостей
Март 2021 (469)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18