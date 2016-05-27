В цеху «Серовского завода ферросплавов» произошел взрыв

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В одном из цехов АО «Серовский завод ферросплавов» (входит в АО «Челябинский электрометаллургический комбинат») утром 19 марта 2021 года произошел взрыв, пишет серовская газета «Глобус» со ссылкой на очевидцев.
Как следует из видеороликов, распространенных в соцсетях, после взрыва в цеху возникло возгоранием с сильным задымлением.
В пресс-службе АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», в свою очередь, информацию о взрыве опровергли. На предприятии утверждают, что в цеху произошел хлопок. После этого была приостановлена работа одной из печей до установления причин произошедшего.
В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений в цеху не зафиксировано.
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