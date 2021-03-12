Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 19.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 48,08 коп., до 74,13 руб., курс евро — на 31,57 коп., до 88,43 руб.