Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 19.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 48,08 коп., до 74,13 руб., курс евро — на 31,57 коп., до 88,43 руб.
УрБК, Москва, 18.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2021 года. Курс долл. ...12.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 4 коп.
УрБК, Москва, 12.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2021 года. Курс долл. ...04.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. ...02.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...02.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 января 2021 года. Курс долл. ...