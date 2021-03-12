УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:15

Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 19.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 48,08 коп., до 74,13 руб., курс евро — на 31,57 коп., до 88,43 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 16:19 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 18.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2021 года. Курс долл. ...

12.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 4 коп.

УрБК, Москва, 12.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2021 года. Курс долл. ...

04.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. ...

02.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...

02.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 02.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 января 2021 года. Курс долл. ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды20.02.2021Медицина провалила цифровизацию20.02.2021«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга20.02.2021Владимир Зотов о текущей ситуации на валютном рынке
Архив новостей
Март 2021 (469)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18