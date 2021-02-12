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Бесконтактная революция

Бесконтактная революцияПо итогам 2020 года доля безналичных платежей в торговом розничном обороте выросла с 64,7% до 70,3%, сообщили «Известиям» в Банке России. В год пандемии многие россияне стали ограничивать контакты с наличными, которые могли переносить вирус. Также в связи с карантином резко выросла популярность онлайн-магазинов.

По данным ЦБ, общий объем операций по картам в прошлом году вырос на 15%, до 102,8 трлн руб. Из них 26,8 трлн руб. пришлось на снятие наличных, 31,2 трлн руб. — на оплату товаров и услуг и 44,8 трлн руб. — на прочие операции, в частности на денежные переводы.

По оценкам «Сбера», с февраля 2020 года по февраль 2021 года доля безналичного торгового оборота в РФ выросла с 51,6% до 58,8%.

«Тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчетов была переломлена из-за изменения потребительских предпочтений во время пандемии. Больше половины трат (53,1% в IV квартале 2020 года) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно «наличной» категории, как «Магазины у дома». Процесс ухода от наличных в целом продолжается, даже несмотря на существенный рост объема бумажных денег в обращении (+2,8 трлн руб. до 13,4 трлн руб.)», — говорится в совместном исследовании лаборатории СберИндекс и IT-компании «Платформа ОФД».

Ранее директор Делобанка (банковская группа СКБ-банка) Ирина Кузьмина рассказывала, что торговые точки, которые не размещают терминалы для приема оплаты по картам, теряют до 75% клиентов.

Впрочем, главным драйвером развития бесконтактных платежей в РФ является интернет-эквайринг (оплата пластиковыми картами товаров и услуг через интернет).

«Главный тренд 2020 года — ускорение цифровизации. Многие людей, которые раньше никогда не пользовались различными онлайн-сервисами, интернет-магазинами, дистанционными каналами банковского обслуживания, их успешно опробовали. Сейчас мы видим, что объем трансакций по картам в интернет-среде за год вырос в полтора-два раза», — заявил директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) также фиксируют рост спроса на инфраструктуру для осуществления бесконтактных платежей.

«В течение всего прошлого года свердловские предприниматели активно перестраивали свои бизнес-процессы и развивали сервисы по безналичной оплате. Например, количество подключенных торговых терминалов УБРиР за прошлый год увеличилось на 17%. А количество вновь подключенных клиентов к интернет-эквайрингу выросло на 80%. Тренд на развитие безналичных платежей в e-commerce продолжился и в 2021 году. Драйвером роста стали интернет-магазины косметики, бытовой электроники, книжные магазины и фастфуды. В феврале 2021 года предприниматели из этих отраслей на 4% чаще подключали интернет-эквайринг по сравнению с январем этого года», — заявила управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

В пресс-службе банка «Русский стандарт» рассказали о росте популярности покупки продуктов и товаров повседневного спроса по интернету.

«Пандемия 2020 года заметно скорректировала приоритеты россиян — они стали больше предпочитать онлайн-покупки походам в магазины. С помощью удобного сервиса интернет-доставки, который в минувшем году организовали все крупные торговые сети, россияне пополняли продуктовые корзины, запасы бытовых товаров и прочее. Как итог — средний онлайн-чек в супермаркете в 2020 году оказался почти в пять раз выше офлайн-чека: 2 тыс. 900 руб. против 630 руб. При этом доля клиентов, совершающих онлайн-покупки в супермаркетах, выросла с 8% на начало 2020 года до 13% в декабре 2020 года», — отмечают представители банка «Русский стандарт».

Аналитики ЦБ прогнозируют, что в ближайшие три-пять лет доля безналичных платежей в РФ увеличится до 75%. Главные точки роста — развитие платежных технологий и инфраструктуры рынка.

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