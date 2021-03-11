Turkish Airlines начнут выполнять рейсы из Кольцово с 29 апреля

В Екатеринбурге аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет рейсы в Стамбул турецкой авиакомпании Turkish Airlines.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, рейсы запланированы с 29 апреля три раза в неделю.



«Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319 с вылетом из Кольцово в 08.55 по местному времени. Продолжительность полета составит менее пяти часов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на данный момент из Кольцово выполняются регулярные и чартерные рейсы в турецкую Анталью. С открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга 8 февраля пассажиропоток на направлении превысил 7,3 тыс. человек.



Напомним, что в марте прошлого года авиакомпания Turkish Airlines прекратила полеты в Екатеринбург в связи с ограничениями, вызванными COVID-19.



Отметим, что на прошлой неделе Росавиация разрешила вылеты из Кольцово еще в пять стран. В частности, Екатеринбург получил допуски на перелеты в Грецию, Египет, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.