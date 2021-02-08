На УЭХК в Новоуральске создан тренировочный центр для обучения персонала работе на электроустановках

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. На «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатом «ТВЭЛ» в г. Новоуральске) введен в работу тренировочный центр для подготовки электромонтеров, который будет использоваться для обучения оперативного персонала работе на электроустановках.
Как сообщает пресс-служба предприятия, условия обучения на полигоне для подготовки электромонтеров максимально приближены к условиям реальной работы — смонтированы две ячейки комплектного распределительного устройства 6-10 кВ типа К-104 с имитацией действующей электроустановки, работают цепи управления, защиты и блокировки безопасности.
Фото предоставлено пресс-службой АО «УЭХК»
«На полигоне персонал будет отрабатывать практические навыки, которые необходимы на производстве электротехническому персоналу, в том числе безопасное выполнение оперативных переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000 вольт, а также теоретические знания — правила производства оперативных переключений, применение СИЗ и другие. Обучение на полигоне дает возможность ускорить освоение профессии электромонтера или пройти повышение квалификации без отрыва от производства», — рассказали в пресс-службе.
Создание полигона стало еще одним шагом УЭХК по совершенствованию учебно-производственной базы с целью минимизации профессиональных рисков и повышения безопасности при выполнении работ на электроустановках, уточняют в АО «УЭХК».
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