В выходные дни в Екатеринбурге ожидаются сильный снег и гололедица

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. По прогнозам синоптиков в выходные дни в Екатеринбурге ожидается сильный снег и метель. Помимо этого, перепады температуры могут привести к сильному гололеду на проезжей части и тротуарах.



В связи с этим Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.



«Водителям следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров — торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны. Следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов», — говорится в сообщении.



Отметим, что информацию о гололедице в регионе вчера распространил также департамент информационной политики Свердловской области. Для устранения скользкости на дороги обещали вывести до 400 единиц техники одновременно.