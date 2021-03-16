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В выходные дни в Екатеринбурге ожидаются сильный снег и гололедица

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. По прогнозам синоптиков в выходные дни в Екатеринбурге ожидается сильный снег и метель. Помимо этого, перепады температуры могут привести к сильному гололеду на проезжей части и тротуарах.

В связи с этим Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

«Водителям следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров — торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны. Следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов», — говорится в сообщении.

Отметим, что информацию о гололедице в регионе вчера распространил также департамент информационной политики Свердловской области. Для устранения скользкости на дороги обещали вывести до 400 единиц техники одновременно.

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