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«Опора России» призвала Минфин отказаться от возврата налога на движимое имущество

УрБК, Москва, 19.03.2021. Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин направил письмо главе Минфина РФ Антону Силуанову с просьбой отказаться от возврата налога на движимое имущество.

«Уважаемый Антон Германович, во избежание негативных последствий для инвестиционной активности бизнеса прошу вас не поддерживать законодательные инициативы по включению движимого имущества в перечень объектов налогообложения», — говорится в письме (документ есть в распоряжении ТАСС).

Напомним, что налог на движимое имущество был отменен с 2019 года. Ранее он платился в региональные бюджеты.

В конце 2020 года замминистра финансов РФ Алексей Лавров на «Ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти» заявил, что правительство РФ проработает вопрос об отмене освобождения движимого имущества компаний от налогообложения не позднее марта 2021 года.

«В одобренных правительством основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы содержатся положения о рассмотрении вопроса об отказе исключения движимого имущества из объектов налогообложения при снижении предельной ставки налогообложения имущества в целом. Таким образом, вопрос будет проработан об отказе от этой льготы в принципе», — отметил А. Лавров.

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