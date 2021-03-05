В Свердловской области выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 марта 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 80 тыс. 800 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 15 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 599. За сутки из больниц выписаны 164 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 73 тыс. 992 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 699 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 437 тыс. 938 человек. За сутки зарегистрировано 443 летальных случая (всего 94 тыс. 267), выздоровели 12 тыс. 337 человек (всего 4 млн 049 тыс. 373).
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