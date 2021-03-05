УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:17

В Свердловской области выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 80 тыс. 800 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 15 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 599. За сутки из больниц выписаны 164 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 73 тыс. 992 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 699 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 437 тыс. 938 человек. За сутки зарегистрировано 443 летальных случая (всего 94 тыс. 267), выздоровели 12 тыс. 337 человек (всего 4 млн 049 тыс. 373).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.03.2021 В Свердловской области выявлено 168 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 168 новых случаев заражения ...

16.02.2021 В Свердловской области выявлено 232 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 232 новых случая заражения ...

15.02.2021 В Свердловской области выявлено 263 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заражения ...

03.02.2021 В Свердловской области выявлено 334 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 334 новых случая заражения ...

29.01.2021 В Свердловской области выявлено 362 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 362 новых случая заражения ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды20.02.2021Медицина провалила цифровизацию20.02.2021«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга20.02.2021Владимир Зотов о текущей ситуации на валютном рынке
Архив новостей
Март 2021 (469)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18