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Turkish Airlines начнут выполнять рейсы из Кольцово с 29 апреля

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В Екатеринбурге аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновляет рейсы в Стамбул турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, рейсы запланированы с 29 апреля три раза в неделю.

«Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319 с вылетом из Кольцово в 08.55 по местному времени. Продолжительность полета составит менее пяти часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент из Кольцово выполняются регулярные и чартерные рейсы в турецкую Анталью. С открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга 8 февраля пассажиропоток на направлении превысил 7,3 тыс. человек.

Напомним, что в марте прошлого года авиакомпания Turkish Airlines прекратила полеты в Екатеринбург в связи с ограничениями, вызванными COVID-19.

Отметим, что на прошлой неделе Росавиация разрешила вылеты из Кольцово еще в пять стран. В частности, Екатеринбург получил допуски на перелеты в Грецию, Египет, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

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