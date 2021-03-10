В Екатеринбурге на уборку дорог от наледи и мусора вышли 167 единиц техники и 250 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Сегодня днем 19 марта службы благоустройства Екатеринбурга задействуют в уборке города от снега и наледи 250 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Как рассказали в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, коммунальные службы в круглосуточном режиме ведут работу по расчистке улиц города от наледи и накопившегося за зиму мусора.



Днем ранее, 18 марта, на этой работе было задействовано 200 единиц техники и 322 дорожных рабочих, которые вручную чистили тротуары, ограждения и пешеходные переходы. В ночь с 18 на 19 марта на улицах города работали 232 единицы дорожной техники, а также 100 рабочих.



«Всего за сутки рабочие вывезли из города около 9 тыс. 500 т осадков и 29 т мусора. Для обработки дорог и тротуаров дорожники использовали 5,4 т противогололедных материалов и 26 т мелкофракционного щебня», — сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



За состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов и очистку их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании или ТСЖ.