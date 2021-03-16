Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 574 человека

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. По состоянию на 19 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 78 тыс. 044 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 18 марта число безработных составляло 78 тыс. 618 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 574 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,68%.
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