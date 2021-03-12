На Среднем Урале цены на картофель за неделю выросли на 5%

С 9 по 15 марта 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на картофель выросли на 5,02% (до 34,70 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, выросли цены на капусту белокочанную свежую (на 2,63%, до 22,21 руб. за кг), морковь (на 2,09%, до 42,90 руб. за кг), карамель (на 2,09%, до 237,23 руб. за кг), лук репчатый (на 1,91%, до 30,89 руб. за кг), консервы мясные для детского питания (на 1,83%, до 759,25 руб. за кг), а также консервы овощные для детского питания (на 1,21%, до 496,94 руб. за кг).



В то же время, согласно данным ведомства, за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 8,85%, до 158,15 руб. за кг), печенье (на 2,53%, до 182,40 руб. за кг), колбасу полукопченую и варено-копченую (на 2,38%, до 556,91 руб. за кг), творог жирный (на 2,32%, до 365,31 руб. за кг), а также колбасу вареную (на 1,49%, до 444,72 руб. за кг).