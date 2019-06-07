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В Екатеринбурге собственники шести частных домов прописали 532 человека

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В Екатеринбурге выявлено шесть частных домов, в которых официально было зарегистрировано 532 человека. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».

По сведениям предприятия, в доме по улице Танкистов было зарегистрировано 187 человек, в доме по улице Торфорезов — 144 человека. За каждым из шести домов образовалась задолженность по вывозу мусора (в соответствии с нормативами) на сумму более 1 млн руб.

«Плата за обращение с ТКО начисляется исходя из количества проживающих. В «резиновых» домах и квартирах собственники делают фиктивную регистрацию за деньги и не задумываются о том, как это будет отражено в квитанциях. Региональный оператор не может определить точное количество жильцов и начислить плату по факту проживания», — пояснил коммерческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Малютин.

К настоящему времени ведутся судебные разбирательства по факту регистрации завышенного количества жильцов. По всем выявленным помещениям составляют судебные приказы, исполнение которых контролирует Федеральная служба судебных приставов.

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