Судебные приставы Нижнего Тагила арестовали у компании автомобиль Rаngе Rоvеr за долги свыше 5,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали у организации автомобиль Rаngе Rоvеr за долги на 5,6 млн руб.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, организация в Нижнем Тагиле задолжала 5 млн 634 тыс. 500 руб. Судебные приставы выставили ей требование о добровольном исполнении решения суда.



«В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы. Исходя из ответов регистрирующих органов, стало известно, что за организацией зарегистрировано несколько транспортных средств», — говорится в сообщении.



Из-за того, что директор организации-должника уклонялся от уплаты задолженностей и скрывал транспортные средства, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске имущества должника-организации, в том числе автомобиля Rаngе Rоvеr.



В итоге автомобиль организации, за рулем которого находился ее директор, был задержан сотрудниками ГИБДД. Транспортное средство арестовано и подлежит принудительной реализации.