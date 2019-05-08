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Суд оштрафовал на 500 тыс. рублей екатеринбургский интернет-магазин «СпецКомплект» за коммерческий подкуп

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Мировой судья судебного участка № 1 Верхнепышминского судебного района оштрафовал ООО ПО «СпецКомплект» на 500 тыс. руб. по административному делу о незаконной передаче денег должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, руководитель ООО ПО «СпецКомплект» с апреля по июль 2020 года передал должностному лицу другой компании 88,5 тыс. руб. за ускоренное погашение кредиторской задолженности по контракту на поставку товаров.

«По результатам проверки прокуратура в отношении ООО ПО «СпецКомплект» возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконные передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением», — говорится в сообщении.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

Под наименованием ООО ПО «СпецКомплект» в Екатеринбурге работает интернет-магазин спецодежды и спецтоваров оптом.

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