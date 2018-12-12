Задолженность россиян за тепловую энергию превысила 238 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.03.2021. Задолженность россиян за тепловую энергию с января по февраль 2021 года выросла на 28,7 млрд руб. и достигла 237,9 млрд руб., сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».



Речь идет о долгах всех потребителей тепловой энергии — физических лиц, предприятий и управляющих компаний.



Эксперты выделяют две основные причины роста задолженности. Это холодная зима и снижение доходов населения и бизнеса на фоне пандемии COVID-19.



Отметим, что с января по февраль 2020 года долги потребителей за тепловую энергию выросли на 17,9 млрд руб.