УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:44

Свердловская область вошла в топ-10 регионов по числу привлеченных иностранных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Численность иностранных граждан в РФ, имевших действующий патент на осуществление трудовой деятельности, на конец IV квартала 2020 года составила 1 млн 071,3 тыс. человек, говорится в материалах Росстата.

В IV квартале 2020 года получили патент 219,2 тыс. иностранных граждан. Больше всего в России находится мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Украины (95,9% от общего числа действующих патентов).

«Наибольшая численность иностранных трудовых мигрантов привлечена в экономику Москвы — 27,4%, Санкт-Петербурга — 13,7%, Московской — 10,6%, Ленинградской — 3,4% — областей, Краснодарского края —3%, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра — 2,2%, Амурской — 2,2%, Свердловской — 2,1%, Калужской — 1,7%, Иркутской — 1,7% — областей», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.12.2016 В Свердловской области доля высококвалифицированных мигрантов составляет 0,003%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2016. За первые 11 месяцев 2016 года в Свердловскую область въехало 114 тыс. мигрантов, что ...

06.09.2016 По итогам I полугодия внешний миграционный поток в Свердловскую область снизился на 24%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2016. По итогам I полугодия 2016 года внешний миграционный поток в Свердловскую область ...

05.08.2016 Поток иностранных мигрантов в Свердловскую область в I полугодии сократился на 24%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2016. В январе-июне 2016 года число прибывших иностранных мигрантов в Свердловскую область ...

02.06.2016 С начала 2016 года с территории Свердловской области выдворено 600 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2016. С января по май 2016 года судебные приставы выдворили с территории Свердловской области ...

17.02.2016 В 2015 году поток мигрантов в Свердловскую область сократился на 18,5%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2016. За 2015 года на территорию Свердловской области въехало более 144 тыс. иностранных ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды19.02.2021Малый метраж20.02.2021Медицина провалила цифровизацию20.02.2021«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга
Архив новостей
Март 2021 (441)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18