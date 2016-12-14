Свердловская область вошла в топ-10 регионов по числу привлеченных иностранных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Численность иностранных граждан в РФ, имевших действующий патент на осуществление трудовой деятельности, на конец IV квартала 2020 года составила 1 млн 071,3 тыс. человек, говорится в материалах Росстата.



В IV квартале 2020 года получили патент 219,2 тыс. иностранных граждан. Больше всего в России находится мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Украины (95,9% от общего числа действующих патентов).



«Наибольшая численность иностранных трудовых мигрантов привлечена в экономику Москвы — 27,4%, Санкт-Петербурга — 13,7%, Московской — 10,6%, Ленинградской — 3,4% — областей, Краснодарского края —3%, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра — 2,2%, Амурской — 2,2%, Свердловской — 2,1%, Калужской — 1,7%, Иркутской — 1,7% — областей», — говорится в сообщении.