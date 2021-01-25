Суд оштрафовал компанию «АПМ-1» за несанкционированное перемещение ротонды у объекта культурного наследия в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тыс. руб. ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская» (ООО «АПМ-1») за смещение ротонды на территории городской усадьбы купца Е. А. Деласье, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В 2018 году ООО «АПМ-1» взяло на себя обязанность контролировать работы по сохранению беседки-ротонды, расположенной в Екатеринбурге на ул. Горького, 34. Планировалось сначала разобрать конструкцию и сделать новую на прежнем месте в соответствии с историческими формами и габаритами.



Готовая работа была проверена специалистами в июне 2020 года, и выяснилось, что ротонда находится не там, где ей быть положено. В сентябре было установлено, что весь архитектурный ансамбль расположен на двух смежных участках, при этом большинство памятников стоит на одном участке, а ротонда перенесена на другой земельный участок.



«В итоге беседка-ротонда оказалась на территории внутреннего двора жилого комплекса, на крыше подземного паркинга, на значительном возвышении по отношению к иным объектам, входящим в ансамбль, и визуально уже не составляла с ними единого композиционного целого. При этом объект был расположен выше уровня дневной поверхности на 2,98 метра», — говорится в сообщении.



По факту выявленного нарушения Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга ООО «АПМ-1» было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Организация обжаловала это решение в Свердловском облсуде, но апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменений.