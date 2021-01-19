Группа ММК продемонстрировала лидирующие позиции в рамках международной конференции в Москве

УрБК, Магнитогорск, 18.03.2021. В Москве с 18 по 19 марта 2021 года проходит 16-я Международная конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», в которой принимают участие представители Группы ММК. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Участниками Международной конференции стали руководители и специалисты комбинатов и предприятий-производителей сталей с покрытиями, металлоторговых компаний и СМЦ, занимающихся переработкой и поставками изделий из оцинкованного и окрашенного проката; поставщики оборудования, потребители данной продукции, представители смежных отраслей.



О положении компании на рынке в рамках конференции рассказал начальник коммерческого управления ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (входит в Группу ПАО «ММК») Сергей Егоров. По его словам, по итогам прошедшего года Группа сохранила позиции крупнейшего поставщика оцинкованного проката и металлопроката с покрытием на российский рынок. Ключевое значение компания придает развитию клиентоориентированности и цифровых сервисов.



Сергей Егоров отметил, что рынки оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в 2020 году столкнулись с ситуацией высокой неопределенности и волатильности. При этом после ощутимого спада по мере выхода из локдауна спрос начал восстанавливаться быстрыми темпами, и по итогам года эти рынки даже показали прирост, основным драйвером которого стало увеличение потребления со стороны строительства. Одна из основных рыночных тенденций в данном сегменте — продолжение процесса импортозамещения.



Группа ММК — крупнейший в России поставщик оцинкованного проката. В 2020 году компанией было реализовано 1,2 млн т оцинкованного проката (около 30% от общего объема потребления в стране). Основным направлением реализации по-прежнему остается внутренний рынок, а ключевыми отраслями потребления традиционно являются строительство, металлоторговля и СМЦ, а также автомобилестроение.



В 2020 году Группа ММК также реализовала 536 тыс. т окрашенного проката на рынке России и СНГ, из которых 491 тыс. т пришлась на внутренний рынок. Компания является крупнейшим поставщиком данной продукции. В основном прокат с полимерным покрытием профилируется и используется в качестве подката для производства металлочерепицы, профнастила и сэндвич-панелей.



Особенно быстро растут продажи импортозамещающего проката типа PrinTech с декоративным полимерным покрытием, часто имитирующим натуральные материалы. Объемы продаж Группы ММК такой продукции, выпускаемой на мощностях ММК-ЛМЗ под собственным брендом SteelArt, с 2017 года выросли почти в три раза и в 2020 году превысили 20 тыс. т.