В Свердловской области телефон спасения «112» оснастят системой видеосвязи и распознавания невнятной речи

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Свердловской области единый телефонный номер для вызова экстренных служб «112» оснастят дополнительными программами, сообщает департамент информполитики региона.
В системе появятся функции видеосвязи, программа распознавания невнятной речи и перевода ее в текст. Новая система позволит воспользоваться номером гражданам с ограниченными возможностями.
«В составе дежурной бригады диспетчеров Центра обработки вызовов будут работать два специалиста-сурдопереводчика: оператор и психолог. Для этого в областном Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области жестовому языку обучены десять специалистов», — говорится в сообщении.
Система-112 в Свердловской области была запущена с 2018 года.
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