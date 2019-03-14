В Свердловской области телефон спасения «112» оснастят системой видеосвязи и распознавания невнятной речи

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Свердловской области единый телефонный номер для вызова экстренных служб «112» оснастят дополнительными программами, сообщает департамент информполитики региона.



В системе появятся функции видеосвязи, программа распознавания невнятной речи и перевода ее в текст. Новая система позволит воспользоваться номером гражданам с ограниченными возможностями.



«В составе дежурной бригады диспетчеров Центра обработки вызовов будут работать два специалиста-сурдопереводчика: оператор и психолог. Для этого в областном Территориальном центре мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области жестовому языку обучены десять специалистов», — говорится в сообщении.



Система-112 в Свердловской области была запущена с 2018 года.