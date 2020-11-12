Рекламный рынок России сократился на 4% в 2020 году

УрБК, Москва, 18.03.2021. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил свыше 473 млрд руб., что на 4% меньше, чем годом раньше. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).



В АКАР проанализировали итоги развития рекламного рынка России в 2020 году. Так, по информации объединения, среди всех сегментов рынка в 2020 году рост показала только интернет-реклама: ее объем увеличился на 4%, до 253 млрд руб. Телереклама за год снизилась на 3%, до 169 млрд руб., реклама на радио — на 30%, до 11,2 млрд руб., реклама в сегменте out of home (наружная реклама, реклама на транспорте, в торговых центрах и кинотеатрах) — на 27%, до 32,2 млрд руб., реклама в прессе — на 47%, до 8 млрд руб., это самое большое сокращение на рынке рекламы.



Для тяжелого «ковидного» года снижение объемов рекламы на 4% — это достаточно хороший результат, учитывая, что среднее падение по мировому рекламному рынку составило порядка 7,5%, а многие ведущие зарубежные рынки сократились на 10-15 и даже на 20%, уточняют в АКАР.