УБРиР: После снятия ограничений свердловчане стали чаще ходить в бары и рестораны

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. После снятия ограничительных мер жители Свердловской области стали активнее посещать заведения общепита. Об этом рассказала УрБК управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елена Сорвина.
«В феврале, после снятия ограничений, люди чаще заходили в бары и рестораны. Об этом говорит и статистика: эквайринговые обороты в феврале выросли на 9,6% по сравнению с январем (когда многие поддерживали свой бизнес только за счет доставки). Но интересно, что средний чек за год немного уменьшился. Если в феврале 2020 года люди в среднем оставляли в барах и ресторанах 500 руб., то в феврале этого года — уже 464 руб.», — заявила Е. Сорвина.
«Вероятно, после отмены ограничений многие шли в рестораны и бары, чтобы просто поностальгировать, встретиться наконец-то со своими друзьями вживую, а не в zoom. Но учитывая, что в прошлом году у многих сократились доходы или люди вовсе теряли работу, то позволить себе тратить больше они не могут. Поэтому, несмотря на то, что екатеринбуржцы стали ходить в бары чаще, платить они стараются меньше. А с учетом годовой инфляции снижение среднего чека кажется еще заметнее», — отмечает Е. Сорвина.
По ее словам, в течение всего прошлого года свердловские предприниматели активно перестраивали свои бизнес-процессы и развивали сервисы по безналичной оплате. Например, количество подключенных торговых терминалов УБРиР за прошлый год увеличилось на 17%. А количество вновь подключенных клиентов к интернет-эквайрингу выросло на 80%.
«Тренд на развитие безналичных платежей в e-commerce продолжился и в 2021 году. Драйвером роста стали интернет-магазины косметики, бытовой электроники, книжные магазины и фастфуды. В феврале 2021 года предприниматели из этих отраслей на 4% чаще подключали интернет-эквайринг по сравнению с январем этого года», — заявила Е. Сорвина.
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