Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 3,71%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. По состоянию на 18 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 78 тыс. 618 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 17 марта число безработных составляло 79 тыс. 263 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 645 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,71%.