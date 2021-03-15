Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 3,71%

По состоянию на 18 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 78 тыс. 618 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 17 марта число безработных составляло 79 тыс. 263 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 645 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,71%.
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