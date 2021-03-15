УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 17:56

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 3,71%

По состоянию на 18 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 78 тыс. 618 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 17 марта число безработных составляло 79 тыс. 263 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 645 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,71%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 16:39 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 3,71%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. По состоянию на 18 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 78 тыс. 618 ...

15.03.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,86%

По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 81 тыс. 806 безработных. Об этом сообщает ...

10.03.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился ниже 4%

По состоянию на 10 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 84 тыс. 549 безработных. Об этом сообщает ...

10.03.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился ниже 4%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. По состоянию на 10 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 84 тыс. 549 ...

01.03.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. По состоянию на 1 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 93 тыс. 370 ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды19.02.2021Малый метраж20.02.2021Медицина провалила цифровизацию20.02.2021«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга
Архив новостей
Март 2021 (435)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18