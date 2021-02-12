Последняя пауза регулятора

В пятницу, 19 марта, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП). Согласно последнему опросу Reuters, 27 из 28 опрошенных аналитиков ожидают сохранение ключевой ставки на уровне 4,25%. Один экономист прогнозирует повышение показателя на 0,25 процентного пункта.



Опрошенные ИАА «УралБизнесКонсалтинг» эксперты также не видят предпосылок для изменения ключевой ставки.



Так, начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин считает, что регулятор пока воздержится от смягчения или ужесточения денежно-кредитной политики в РФ.



«ЦБ 19 марта проведет очередное заседание по ключевой ставке. Мы не ожидаем, что она изменится, но прогнозируем повышение ставки до конца года на 0,5-0,75%. Наш прогноз связан с тем, что инфляция растет более быстрыми темпами — на текущий момент она составляет 5,8% г/г, к концу года будет 4,5% при целевой инфляции 4%. Такой рост инфляции не позволит Банку России далее смягчать денежно-кредитную политику, потому что это давит на рынки капиталов — недавно прошла агрессивная распродажа в ОФЗ. И даже рост цены на нефть не способствует более быстрому укреплению рубля, что, соответственно, не позволит вернуться инфляции к 4%», — заявил С. Кучин.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая полагает, что на ближайшем заседании наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на текущем уровне 4,25%, хотя вопрос ее повышения также может рассматриваться.



«Мы полагаем, что Банк России может сейчас еще ужесточить сигнал с указанием возможности повышения ставки на одном из ближайших заседаний. Если перелома ситуации с инфляцией в ближайшее время не произойдет, мы считаем возможным повышение ключевой ставки на апрельском заседании, когда ЦБ уточнит макропрогнозы. До конца года в базовом сценарии мы ожидаем теперь 1-2 повышения ставки (до 4,5-4,75%) и возвращения к нейтральному диапазону 5-6% в 2022 году. Но, судя по риторике руководства ЦБ, в случае более активного восстановления экономики и медленного снижения инфляции к целевому уровню, ставка 5% может быть достигнута и до конца 2021 года. Сохранение ставки на текущем уровне до конца года — все еще возможный вариант, но вероятность его, на наш взгляд, снизилась», — считает О. Беленькая.



Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко не исключает, что ЦБ решится на ужесточение денежно-кредитной политики в РФ уже 19 марта.



«Мы полагаем, что на ближайшем заседании вероятность повышения ключевой ставки будет примерно равна вероятности ее сохранения — «50 на 50», и свое решение Банк России примет в последний момент, руководствуясь самой свежей информацией и прогнозами. С одной стороны, ускорение инфляции сейчас является главной проблемой правительства, и ЦБ будут подталкивать к ужесточению процентной политики. С другой стороны, ЦБ еще ранее предполагал, что пик инфляции придется на I квартал (хотя и ожидал меньшего темпа роста цен), и происходящее сейчас не является сюрпризом для регулятора», — сказал Ю. Кравченко.



По его мнению, 19 марта ЦБ все же пока сохранит ставку на уровне 4,25% годовых, однако подготовит вербально рынок к ее повышению на следующем заседании на 25 б. п.



«В базовом прогнозе мы ожидаем повышения ставки до 4,75% годовых до конца года, однако в случае перехода ФРС США к нормализации ДКП (повышению ставки) не исключаем повышения ключевой ставки ЦБ до 5,00-5,25% годовых», — отмечает Ю. Кравченко.



Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк выделяет два сценария динамики ключевой ставки в 2021 году — базовый и инфляционный.



«В базовом сценарии инфляция стабилизируется и начнет замедляться с апреля. При сохранении тенденций ослабления инфляции со II квартала вплоть до конца года (даже в случае небольшого превышения прогноза по инфляции) регулятор может один или два раза повысить ставку на 25 б. п. Если реализуется инфляционный сценарий, в ЦБ могут обсудить ускоренное ужесточение ДКП на фоне роста инфляции. Ранее дезинфляционные факторы преобладали, поддерживаемые низким потребительским спросом. Фактически полное снятие карантинных мер, рост покупательной способности и улучшение сальдо платежного баланса сделали проинфляционные факторы доминирующими. В случае реализации инфляционного сценария ставка может быть повышена несколько раз начиная с апрельского заседания ЦБ и приблизиться к нейтральному диапазону 5-6%, обозначенному регулятором еще летом 2020 года», — сообщил Е. Миронюк.



Напомним, что 27 июля 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых. Это самая низкая стоимость заимствований в российской истории. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, на первом заседании 2020 года — еще на 25 пунктов. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус: на фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией и обвала цен на нефть регулятор в марте 2020 года взял паузу. Уже в апреле ЦБ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов. В июне Банк России впервые с середины 2015 года использовал шаг в 1 п. п. при смягчении монетарной политики. Последние четыре заседания ЦБ сохранял ставку на уровне 4,25% годовых.



Фото с сайта cbr.ru