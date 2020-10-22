Театр кукол станет арт-объектом

В Екатеринбургском театре кукол стартовали работы по оформлению интерьеров. Как утверждают в руководстве муниципального учреждения, по завершении капитального ремонта и реконструкции фойе, гардероб, кафе и залы театра полностью преобразятся, станут светлее, а также будут соответствовать современным дизайнерским тенденциям. Само же здание станет новым арт-объектом.







Заявка на арт-объект



По завершении реконструкции Екатеринбургский театр кукол может стать новым арт-объектом, интересным жителям не только Свердловской области, но и России. На фасаде здания будут установлены движущиеся фигуры кукол, которые каждый день в определенное время будут показывать представления.



«Проект называется «Время чудес» — под бой курантов в определенное время на фасаде театра со стороны улиц Малышева и Мамина-Сибиряка будут открываться сцены, на которых будут оживать куклы и происходить действа. Это наверняка будет интересно и детям, и взрослым, жителям и гостям города», — рассказал директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников.







По его словам, куклы будут выполнены в образах литературных героев разных стран мира, которые будут показывать действа.



«При бое часов оживут куклы — герои разных стран мира. Российский Петрушка увидится со своими иностранными братьями — французским Гиньольем и другими. Все персонажи представляют разные страны, культуры и традиции, но сообща они запускают единый часовой механизм. Уверен, этот арт-объект станет городской достопримечательностью и местом притяжения не только горожан, но и иностранных гостей», — добавил П. Стражников.



Руководство театра считает, что реконструкция здания станет достойным подарком к 300-летию Екатеринбурга.







Маленький кукольный заводик



И без яркого фасада Театр кукол в Екатеринбурге всегда оставался во многом уникальным объектом, который, по словам его директора, в ближайшее время существенно изменится в лучшую сторону.



Подрядчики уже завершили все черновые работы — в театре выполнен демонтаж старого интерьера, заменены коммуникации и окна, обустроена новая вентиляция. На сегодняшний день строители приступили к отделочным работам.







По словам П. Стражникова, залы театра в процессе реконструкции полностью преобразятся и станут доступными для маломобильных групп населения.



В большом зале уже смонтировано специальное оборудование для театральной ямы, без которой не обходится ни одни театр кукол. В ближайшее время начнется монтаж современного светового и звукового оборудования. Также будут установлены новые кресла-трансформеры.



«Мы долгое время использовали подушки, чтобы ребенок мог сидеть повыше, теперь такой необходимости не будет», — уточнил П. Стражников.



Подобные сиденья будут установлены и в малом зале. Кроме того, там появится возможность переносить сцену в зависимости от потребностей аудитории.







Но залы, фойе, гардеробная — это лишь часть помещений театра, в которых полным ходом идут ремонты. На площади более 6 тыс. кв. метров здания расположены также гримерные, мастерские художников и специальные цеха — столярные, швейные, костюмерный и реквизиторский и другие, необходимые для собственного производства кукол и другого инвентаря. В этих помещениях также идет ремонт и закупается новое оборудование.



«Театр — это маленький завод, который получит новое оборудование, новые возможности. Мы действительно делаем кукол уникальных — никто больше их не делает. В том числе нашей целью было сохранить мастеров в этом направлении», — уточнил П. Стражников.



Как прозвучало на встрече, строительные работы выполняются по графику и первые представления в обновленном здании театра пройдут в декабре 2021 года.



Ремонт по нацпроекту



Как рассказала присутствовавшая на встрече заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, общая стоимость капитального ремонта Театра кукол составляет 352 млн рублей. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Культура».







По словам Е. Сибирцевой, большая часть из этой суммы — 93% — была выделена из федерального бюджета, почти 7% — из областного. Бюджет Екатеринбурга софинансировал совсем небольшую часть от общей суммы.



«Но городские средства нам еще понадобятся для дополнительного оборудования театра и его содержания. Потому что содержать такой современный, красивый, сложный технический объект — это достаточно дорогое удовольствие для бюджета. Мы счастливы, что у нас появляется такая точка притяжения на карте Екатеринбурга — пожалуй, ничто лучше, чем культура, людей не объединяет. Мы очень рады, что идея создать кинетический театр появилась у наших коллег, и для них это тоже серьезный технический вызов — все куклы будут производиться здесь, своими руками. В каждую из этих кукол будет вложена часть души их создателей», — рассказала Е. Сибирцева.



На мероприятии также прозвучало предложение после реконструкции театра, когда заработает кинетический театр, присвоить название скверу напротив. По словам Е. Сибирцевой, это предложение требует согласования с профильными комиссиями, но услышано в администрации Екатеринбурга.