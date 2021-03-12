Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 18.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 55,63 коп., до 73,65 руб., курс евро — на 1,14 руб., до 88,11 руб.
УрБК, Москва, 12.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2021 года. Курс долл. ...04.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. ...02.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...20.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 20.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2021 года. Курс долл. ...26.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2021 года. Курс долл. ...