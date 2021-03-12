Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 18.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 55,63 коп., до 73,65 руб., курс евро — на 1,14 руб., до 88,11 руб.