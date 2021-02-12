Миграционный прирост населения Свердловской области в 2020 году составил 3,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. На территорию Свердловской области с января по декабрь 2020 года въехали 106 тыс. 392 человека, выбыли из региона 102 тыс. 739 человек, сообщает Свердловскстат.
Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-декабре 2020 года составил 3 тыс. 653 человека (в январе-декабре 2019 года — 6 тыс. 335).
Прирост международных мигрантов с начала года составил 6 тыс. 430 человек (в январе-декабре предыдущего года — 15 тыс. 125), в том числе со странами СНГ — 5 тыс. 912 человек, с другими зарубежными государствами — 518 человек.
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